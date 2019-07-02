ФОТО: В парке Карелии впервые за 28 лет нашли "Венерин башмачок"

В Водлозерском парке обнаружили редкое растение, занесенное в Красную книгу РФ.

В группе Водлозерского парка "ВКонтакте" сообщается, что в конце июня во время экспедиции сразу в двух местах впервые за 28 лет обнаружили произрастания редчайшей орхидеи "Венерин башмачок", занесенной в Красную книгу РФ.



