ФОТО: В Петрозаводск въехали танки и бронетехника

В Петрозаводск прибыла военная техника для репетиции военно-исторического парада ко Дню города.

Сегодня вечером в Петрозаводск въехали танки и бронетехника. По центральным улицам к площади Кирова двигались боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, петрозаводчане увидели в центре города систему залпового огня "Град".

Военная техника прибыла в Петрозаводск в рамках подготовки к военно-историческому параду, который состоится в День города. В нынешнем году он пройдет 29 июня.

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Петрозаводск был освобождён в ходе Свирско-Петрозаводской операции 28-29 июня 1944 года. В городе находилось несколько концентрационных лагерей, в которых содержались мирные жители, отступая, противник разрушил большое количество объектов инфраструктуры и заминировал местность.