ФОТО: В Петрозаводске дали салют в честь Дня Победы

9 мая в столице Карелии прогремел праздничный салют.

Праздничные мероприятия по случаю 74-й годовщины Великой Победы завершились вчера в Петрозаводске на площади Кирова салютом. Он прогремел над городом в 22 часа.

В мероприятиях, которые 9 мая продолжались в городе в течение всего дня, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Самой масштабной вновь стала акция "Бессмертный полк". В колонне с портретами предков прошли около 18,5 тысяч петрозаводчан.