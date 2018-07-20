ФОТО: В Петрозаводске для ребенка-инвалида сделали пандус, но он не может им воспользоваться

На Ключевой в жилом доме для инвалида-колясочника оборудовали пандус и промахнулись с размерами.

В редакцию "Столицы на Онего" женщина прислала фото, на котором запечатлела пандус, сделанный в жилом доме №46 на улице Гвардейской.

"Нам сделали пандус для ребенка-инвалида, если это можно назвать пандусом", - написала петрозаводчанка в комментарии к фото.

На кадре видно, что коляска из-за небольших размеров не может попасть на широко поставленные спуски.