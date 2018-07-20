10:26, 20 Июля 2018
ФОТО: В Петрозаводске для ребенка-инвалида сделали пандус, но он не может им воспользоваться
По теме
Загрузка...
На Ключевой в жилом доме для инвалида-колясочника оборудовали пандус и промахнулись с размерами.
В редакцию "Столицы на Онего" женщина прислала фото, на котором запечатлела пандус, сделанный в жилом доме №46 на улице Гвардейской.
"Нам сделали пандус для ребенка-инвалида, если это можно назвать пандусом", - написала петрозаводчанка в комментарии к фото.
На кадре видно, что коляска из-за небольших размеров не может попасть на широко поставленные спуски.
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
17.07.2018, 07:05
16.07.2018, 11:22
13.07.2018, 13:29
19.07.2018, 19:10
16.07.2018, 09:09
Аналитика
18.07.2018 15:32
Обществоведение
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
18.07.2018 13:19
17.07.2018 11:57
17.07.2018 08:58
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии