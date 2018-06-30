ФОТО: В Петрозаводске фура "сбежала" от хозяина

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В столице Карелии припаркованный большегрузный автомобиль укатился и врезался в столб.
Припаркованная на Комсомольском проспекте фура по неизвестной причине покатилась и совершила столкновение со столбом.
Об этом сообщает очевидец происшествия в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
"Владелец фуры, припаркованной на Комсомольском пр. напротив дома №21, ваш авто сбежал с места парковки спустя 15-20 минут!!! Остановил ее столб уличного освещения",- сообщает автор поста в паблике.
В прицепе автомобиля в момент ЧП находились крупные камни.
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