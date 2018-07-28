ФОТО: В Петрозаводске из-за жары высохла река

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Русло реки Неглинка в районе Древлянки практически полностью высохло.
"На Древлянке жара "отключила" Неглинку. Река полностью высохла",- сообщил в редакцию "Столицы на Онего" читатель Станислав Гайдук.
"В центре река немного присутствует, видимо, вода идёт из каких-то городских стоков, расположенных ниже Древлянки»",- рассказал очевидец.
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