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Новости. От читателей
13:09, 16 Апреля 2018

ФОТО: В Петрозаводске начали скрывать дорожные ямы под ватными одеялами

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Жители Петрозаводска ремонтируют дороги сами, подручными средствами.

На улице Хейкконена на Древлянке, у бассейна " H2O" образовалась огромная яма на дороге.

Народные умельцы отчаялись ждать ремонтных работ и прикрыли яму ватным одеялом.

В социальной сети регулярно появляются фото, на которых запечатлен такой неординарный способ ремонта городских ям – половиками, коврами, одеялами.

"Есть подозрение, что из-под них меньше щебень выбивает, но это не точно", -предполагает один из комментаторов в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", где опубликовано фото огромного разлома в асфальте на Перевалке.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-16 14:16:02
Завтра Нургалиев подоспеет и можно будет убрать это позорище.
Вместо ватных одеял он лично завалит ямы шмотками из московских бутиков. В ход пойдёт добро, которое вынуждено было пылиться в гардеробах жён правительственных чинуш и депутатов.
Пусть пиндосы увидят из космоса и обос**утся.
Orava
2018-04-16 14:02:28
Мирошникообразный ремонт.
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