ФОТО: В Петрозаводске начали скрывать дорожные ямы под ватными одеялами

Жители Петрозаводска ремонтируют дороги сами, подручными средствами.

На улице Хейкконена на Древлянке, у бассейна " H2O" образовалась огромная яма на дороге.

Народные умельцы отчаялись ждать ремонтных работ и прикрыли яму ватным одеялом.

В социальной сети регулярно появляются фото, на которых запечатлен такой неординарный способ ремонта городских ям – половиками, коврами, одеялами.

"Есть подозрение, что из-под них меньше щебень выбивает, но это не точно", -предполагает один из комментаторов в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", где опубликовано фото огромного разлома в асфальте на Перевалке.