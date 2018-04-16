ФОТО: В Петрозаводске начали скрывать дорожные ямы под ватными одеялами

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Жители Петрозаводска ремонтируют дороги сами, подручными средствами.
На улице Хейкконена на Древлянке, у бассейна " H2O" образовалась огромная яма на дороге.
Народные умельцы отчаялись ждать ремонтных работ и прикрыли яму ватным одеялом.
В социальной сети регулярно появляются фото, на которых запечатлен такой неординарный способ ремонта городских ям – половиками, коврами, одеялами.
"Есть подозрение, что из-под них меньше щебень выбивает, но это не точно", -предполагает один из комментаторов в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", где опубликовано фото огромного разлома в асфальте на Перевалке.
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