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Новости. Происшествия
10:03, 12 Августа 2018

ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры

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В столице Карелии на Комсомольском проспекте иномарка насмерть сбила мужчину.

Очевидцы сообщили о трагедии, которая случилась накануне поздно вечером в Петрозаводске. На Комсомольском проспекте на проезжей части лежало тело сбитого пешехода. Первоначальная информация о том, что это женщина, не подтвердилась. Выяснилось, что под колесами автомобиля погиб 39-летний мужчина.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, ДТП произошло в 23 часа 26 минут в районе дома № 9 "д" по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato совершил наезд на пешехода - 39-летнего мужчину (жителя Лоухского района Карелии), который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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