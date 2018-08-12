ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры

В столице Карелии на Комсомольском проспекте иномарка насмерть сбила мужчину.

Очевидцы сообщили о трагедии, которая случилась накануне поздно вечером в Петрозаводске. На Комсомольском проспекте на проезжей части лежало тело сбитого пешехода. Первоначальная информация о том, что это женщина, не подтвердилась. Выяснилось, что под колесами автомобиля погиб 39-летний мужчина.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, ДТП произошло в 23 часа 26 минут в районе дома № 9 "д" по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato совершил наезд на пешехода - 39-летнего мужчину (жителя Лоухского района Карелии), который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.