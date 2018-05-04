ФОТО: В Петрозаводске почтили память погибшего при задержании преступника служебного пса Амура

К памятнику Амуру, который ровно год назад ценой своей жизни спас жильцов дома №31 по улице Герцена от вооруженного преступника, возложили цветы.

Петрозаводчане принесли вчера гвоздики к памятнику, установленному на территории Центра кинологической службы МВД по Карелии. Служебный пес Амур погиб 3 мая 2017 года при задержании вооруженного преступника.

Напомним, год назад в подвале дома №31 по улице Герцена забаррикадировался вооруженный 35-летний мужчина, который собирался повредить газовое оборудование. Сначала он угрожал жильцам, а затем и прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и Росгвардии. Вооруженного преступника удалось задержать благодаря служебной собаке по кличке "Амур". Обученный пес спустился в подвал для задержания злоумышленника, но был убит выстрелами в упор.

Как после сообщили в Следственном комитете Карелии, "в ходе проведенной спецоперации к подозреваемому были применены спецсредства и оружие, в результате с огнестрельными ранениями он был задержан и находится в лечебном учреждении". В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"На момент гибели Амуру было 8 лет. Он все умел делать: это собака-розыскник, а также обучена на задержание особо опасных преступников. В 2015 году Амур занял первое место в России по розыску, - рассказала Надежда Досаева, мама кинолога, у которого погибла собака Амур. - Амур у нас оказался волею судьбы. Саше дали эту собаку, когда пес уже был достаточно взрослым – ему было около года. Эта собака и у нас дома бывала, она очень хорошо относилась к семье. Это наш родной пес, член семьи. Для сына это потеря боевого друга, тем более они с Амуром прошли "горячую точку"".