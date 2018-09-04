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Новости. Криминал
15:09, 04 Сентября 2018
фото: МВД Карелии

ФОТО: В Петрозаводске задержали членов ОПГ, которые обманывали пенсионеров

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В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска МВД по Карелии пресекли деятельность организованной преступной группы.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 16 членов ОПГ, действовавшей на территории Петрозаводска. Восемь из них в настоящее время заключены под стражу, рассказали в МВД Карелии.

По данным министерства, подозреваемые под видом работников водоканала проникали в квартиры пожилых горожан.

"Потерпевшим сообщалась ложная информация о работах по замене труб и установке дополнительного очистного оборудования, якобы проводимых Администрацией города, - отметили в ведомстве. - Во время последующего разговора, алгоритм которого был разработан заранее, пожилым людям навязывалось приобретение фильтров очистки воды".

В МВД добавили, что общение выстраивалось таким образом, чтобы у потерпевших не было возможности проверить легитимность предоставляемых услуг или связаться с родственниками. "Оборудование и работы по его установке обходились гражданам в сумму более 27 000 рублей. После получения денег и подписания фиктивных договоров члены группы направлялись в следующую квартиру", - сообщили в министерстве.

Если хозяевами квартиры оказывались люди более молодые, то у них интересовались лишь исправностью работы водопровода и качеством воды, после чего лжеработники уходили. 


фото: МВД Карелии

По данным сотрудников полиции, деятельность группы была структурирована, а обязанности каждого из ее участников строго регламентированы. В ОПГ действовали "водители-установщики", "младший" и "старший менеджеры".

Руководство группой, хранение полученных денежных средств и их распределение между остальными членами осуществлял, по данным правоохранительных органов, 30-летний житель Новгородской области.

"Все задержанные подозреваемые – молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. Среди них только трое зарегистрированы в Карелии, а остальные являются жителями других регионов страны.

В результате деятельности участников группы причиненный ущерб составил более 1 000 000 рублей", - отметили в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений в других субъектах РФ.

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