18:20, 08 Августа 2019
ФОТО: В Петрозаводске помещения в школе самбистов отремонтировали за полмиллиона рублей
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Петрозаводская спортшкола №5 завершила очередной этап реконструкции помещений, сообщают в мэрии карельской столицы.
К началу нового учебного года в Спортивной школе Олимпийского резерва № 5 обновлены помещения душевых и раздевалок. Ремонт стоимостью 500 тыс. рублей выполнен за счёт средств благотворительного фонда "Северный духовный путь", который стал инициатором реконструкции здания муниципального учреждения. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.
В прошлом году при участии фонда в спортшколе был отремонтирован зал борьбы: обработаны и покрашены стены двух этажей, обновлены подоконники и плинтуса, ограждены батареи, смонтирован подвесной потолок, светильники и шведские стенки.
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