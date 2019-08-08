ФОТО: В Петрозаводске помещения в школе самбистов отремонтировали за полмиллиона рублей

Петрозаводская спортшкола №5 завершила очередной этап реконструкции помещений, сообщают в мэрии карельской столицы.

К началу нового учебного года в Спортивной школе Олимпийского резерва № 5 обновлены помещения душевых и раздевалок. Ремонт стоимостью 500 тыс. рублей выполнен за счёт средств благотворительного фонда "Северный духовный путь", который стал инициатором реконструкции здания муниципального учреждения. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В прошлом году при участии фонда в спортшколе был отремонтирован зал борьбы: обработаны и покрашены стены двух этажей, обновлены подоконники и плинтуса, ограждены батареи, смонтирован подвесной потолок, светильники и шведские стенки.