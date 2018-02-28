ФОТО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, скрывшегося от следствия

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Владимира Фирсова 1996 года рождения, сообщает МВД Карелии.

По данным министерства, молодой человек скрылся от органов дознания и следствия.

Он подозревается в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142)73-91-54 или 89114152587.

"Конфиденциальность гарантируется", - заключили в МВД.