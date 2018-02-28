16:33, 28 Февраля 2018
ФОТО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, скрывшегося от следствия
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Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Владимира Фирсова 1996 года рождения, сообщает МВД Карелии.
По данным министерства, молодой человек скрылся от органов дознания и следствия.
Он подозревается в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142)73-91-54 или 89114152587.
"Конфиденциальность гарантируется", - заключили в МВД.
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