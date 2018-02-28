Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:33, 28 Февраля 2018

ФОТО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, скрывшегося от следствия

По теме

СРОЧНО: Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима
28.02.18 16:13
Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников
28.02.18 13:26
Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе
28.02.18 12:22
Все новости
Загрузка...

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Владимира Фирсова 1996 года рождения, сообщает МВД Карелии.

По данным министерства, молодой человек скрылся от органов дознания и следствия.

Он подозревается в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142)73-91-54 или 89114152587.

"Конфиденциальность гарантируется", - заключили в МВД. 

По теме

СРОЧНО: Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима
28.02.18 16:13
Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников
28.02.18 13:26
Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе
28.02.18 12:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-02-28 17:33:21
Какая отвратительная рожа.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?" 1
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Чтиво

28.02.2018 16:19
Без политики
Высокие технологии во имя здоровья 
В ICLINIC знают, что такое "ПГД" и почему она может понадобиться именно вам.
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
21.02.2018 10:00
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 2
20.02.2018 15:48
архив чтиво

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»