09:00, 25 Ноября 2018
ФОТО: В Петрозаводске родители боятся водить юных спортсменов на погрузившийся во тьму стадион "Спартак"
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Жители столицы Карелии жалуются на плохое освещение территории "Спартака" и утверждают, что находиться там в вечернее время опасно.
Территория, на которой располагается стадион "Спартак", плохо освещена и небезопасна, утверждают родители воспитанников местных спортивных секций.
"Теннисисты и футболисты должны быть бесстрашными и уметь видеть в темноте", - сообщает читательница "Столицы на Онего", приславшая в редакцию несколько снимков спортивного объекта в вечернее время.
"В петрозаводске при такой освещенности нужно из спорта боевые искусства давать", - считает автор фотографий.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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