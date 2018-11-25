ФОТО: В Петрозаводске родители боятся водить юных спортсменов на погрузившийся во тьму стадион "Спартак"

Жители столицы Карелии жалуются на плохое освещение территории "Спартака" и утверждают, что находиться там в вечернее время опасно.

Территория, на которой располагается стадион "Спартак", плохо освещена и небезопасна, утверждают родители воспитанников местных спортивных секций.

"Теннисисты и футболисты должны быть бесстрашными и уметь видеть в темноте", - сообщает читательница "Столицы на Онего", приславшая в редакцию несколько снимков спортивного объекта в вечернее время.

"В петрозаводске при такой освещенности нужно из спорта боевые искусства давать", - считает автор фотографий.