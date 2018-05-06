ФОТО: В Петрозаводске состоялся субботник в оздоровительном стиле

Горожане убрали от скопившегося за зиму мусора парк на Кукковке, сообщили в администрации Петозаводска.

В воскресенье 6 мая состоялась экологическая акция в парке Беличий остров. Участие в субботнике приняли жители микрорайона, сотрудники администрации, представители Совета ветеранов Кукковки и другие неравнодушные горожане.

"Субботник был в оздоровительном стиле - каждый гуляющий в парке должен был пройти 3000 шагов и собрать мусор", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.

В итоге было собрано 50 мешков мусора. А после работы состоялось чаепитие.