ФОТО: В Петрозаводске стали ремонтировать тротуары

Новое покрытие и бордюрные камни появятся на тротуарах на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на улицах Шотмана и Пушкинской, сообщили в администрации города.

Сегодня подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" работает на тротуарах улицы Шотмана, а также на проезжей части Красноармейской улицы и площади Гагарина.

"Подрядчик не только фрезеровочные работы выполнил, но по некоторым территориям выравнивающий слой положил. Пешеходам организована зона передвижения на период ремонтных работ, - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, инспектируя ход ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". - Я думаю, что со времен строительства улицы Шотмана и других центральных частей города – это первые работы по полноценному ремонту тротуаров".

Представитель подрядчика заверил Ирину Мирошник, что все работы выполняются согласно установленному графику. Улица Шотмана будет готова в срок до 20 июня.

В мэрии напоминают, что в рамках нацпроекта этим летом в Петрозаводске будут отремонтированы 15 улиц и тротуары на четырех из них. Общая площадь работ - более чем 330 тысяч квадратных метров.