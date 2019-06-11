Подписаться
Новости. Общество
08:20, 11 Июня 2019
фото: Администрация Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводске стали ремонтировать тротуары

Загрузка...

Новое покрытие и бордюрные камни появятся на тротуарах на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на улицах Шотмана и Пушкинской, сообщили в администрации города.

Сегодня подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" работает на тротуарах улицы Шотмана, а также на проезжей части Красноармейской улицы и площади Гагарина.

"Подрядчик не только фрезеровочные работы выполнил, но по некоторым территориям выравнивающий слой положил. Пешеходам организована зона передвижения на период ремонтных работ, - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, инспектируя ход ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". - Я думаю, что со времен строительства улицы Шотмана и других центральных частей города – это первые работы по полноценному ремонту тротуаров".

Представитель подрядчика заверил Ирину Мирошник, что все работы выполняются согласно установленному графику. Улица Шотмана будет готова в срок до 20 июня.

В мэрии напоминают, что в рамках нацпроекта этим летом в Петрозаводске будут отремонтированы 15 улиц и тротуары на четырех из них. Общая площадь работ - более чем 330 тысяч квадратных метров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Observer
2019-06-11 11:40:17
Чего спорите: яблочники не яблочники ?
Дело хорошее делается - радуйтесь !

И помните, что сказал Государь Николай II на проект резолюции Минфина с отказом в ассигнованиях на строительство Транссиба: Пусть своруют часть, зато железную дорогу через всю страну построят. В результате средства были выделены, Транссиб построили, Страна получила связанность Запада и Востока.

P.S. Я не оправдываю коррупцию как явление. Я лишь призываю жить в мире реальной политики и исходить из реальных (а не идеальных из учебников) обстоятельств места и времени. Дороги сделают, тротуары заменят (впервые !) - и хорошо.
Серый
2019-06-11 11:36:02
Фото неудачное, прямо скажем...
Сеня
2019-06-11 10:35:46
Хе Хе , Мирошник молодец , старается . С компашкой вокруг ей не повезло , Хоть бы МВД и СК помогли бы мэру нормально работать , подчистили бы человек 5-10.
Американец
2019-06-11 09:50:41
что-то не припоминаю, чтобы при яблочной компашке такой масштабный ремонт был.

Господа либералы, напомните то, чего не было
Беня
2019-06-11 11:31:48
Американец, вы нам тут втираете шо патриоты у нас бессребреники с сияющими нимбами в головах :) Никаких романтических иллюзий быть не может. Все, кого я встречал в этой жизни любили ловешечки, причем, чем больше сумма - тем больше ее любили (причем по экспоненциальному закону) . Исходя их этих наблюдений, я склонен подозревать, шо чем больше бревно человек (и сотоварищи) ворочает, тем больше он его пилит :) Ну и к бабке не ходи, первого встречного-поперечного пилить баобаб не подпустят :)
zanoza
2019-06-11 11:05:50
Американец, разве яблочной компашке не мешали в работе? При таких выделенных средствах и дурак ремонт проведёт, а яблочники бы справились лучше, я в этом убеждена.
йошкин кот
2019-06-11 10:26:37
Американец, предлагаю изучить, сколько ВЫДЕЛЕНО средств на ремонт и содержание дорог в 2016 - 2018, и сравнить с средствами на 2014-2015. выводы сделаешь сам или подсказать?!
Американец
2019-06-11 10:36:02
йошкин кот, то, что при этой банде сделали, не выдержало проверкой гарантийным сроком.... распилили и свалилили
User
2019-06-11 10:24:13
Американец, да, при "яблочной компашке" так не пилили. Нынешние "масштабные ремонты" весной тают вместе со снегом.
Наблюдатель
2019-06-11 10:15:08
Американец, при яблочной компашке 400 лямов на дороги ПТЗ никто не выделял. А без денег как-то плохо строится. И уж если вспоминать яблочников, то и оппонентов из эффективных управленцев тоже - пусть отвечают за явно халтурные ремонты Ленинградской, Шотмана, Гоголевский мост, который начинает разваливаться спустя год и т.д.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

10.06.2019 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2019 15:50
Личное мнение
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 4
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»