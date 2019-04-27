ФОТО: В Петрозаводске утром сгорела иномарка

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В Петрозаводске произошло возгорание легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются.
Сообщение о возгорании автомобиля Renault Logan поступило на пульт спасателей сегодня в 7-46, сообщили в МЧС по Карелии.
ЧП произошло на улице Ватутина. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.
Как рассказали в министерстве, инспектор надзорной деятельности направлен для обследования места происшествия. Подробности относительно обстоятельств случившегося будут известны позже.
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