ФОТО: В Петрозаводске в День памяти и скорби прошли торжественные мероприятия

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У Вечного огня в Петрозаводске 22 июня прошли акции "Горсть памяти" и "Свеча памяти".
Суббота, 22 июня – День памяти и скорби. Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране сегодня проходят траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта.
В Петрозаводске у Вечного огня в 12.00 на пл. Ленина прошла республиканская памятная акция "Свеча памяти" и всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти".
Воинские кисеты с землей будут помещены в гильзы артиллерийских снарядов и переданы в Главный храм Вооруженных сил РФ.
Смотрим фото.
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