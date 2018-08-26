ФОТО: В Петрозаводске в ночном ДТП пострадали два человека

В минувшую субботу около полуночи на регулируемом перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 23:23. На регулируемом перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе столкнулись Шевроле Ланос и Мазда-626. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель Шевроле и его 74-летняя пассажирка. Они обошлись без госпитализации, уточнили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.