ФОТО: В Петрозаводске воздушные шары запустили в память о погибших в Кемерово

В столице Карелии 28 марта более тысячи человек пришли к большому камню на набережной Онего, чтобы почтить память погибших в Кемерово людей.

Литию по усопшим отслужил настоятель Сретенского храма отец Леонид Леонтюк. В память о погибших участники акции запустили в небо белые шары. На многих из них были написаны даты трагедии.

После этого люди, многие со слезами на глазах, начали подносить к большому камню цветы, мягкие игрушки и свечи.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.