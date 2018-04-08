ФОТО: В Петрозаводске затопило Октябрьский проспект

Водители с трудом передвигаются по проспекту, который ушел под воду.

Огромная лужа на проезжей части образовалась в районе детской поликлиники, которая располагается на Октябрьском проспекте.

Фото размещены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пешеходы жалуются, что проспект невозможно пересечь из-за огромных луж.