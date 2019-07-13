ФОТО: В Питкяранте неизвестные завалили мусором "тропу здоровья"

В Карелии жители Питкяранты жалуются на свалку бумажных отходов, которая появилась в зеленой зоне города.

Неизвестные выбросили картонные коробки на территории отдыха местных жителей. Снимки размещены в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Автор фотографий указывает на то, что на многих коробках написаны некие фамилии, которые якобы могут указывать на тех, кто выбросил мусор в неположенном месте.

"Увидел на выходных эту кучу возле "тропы здоровья" за танцплощадкой у речки. Я думаю, что фамилии на коробках указывают на владельцев этого "имущества". Возможно, им станет стыдно и они уберут за собой", - написал автор фото.