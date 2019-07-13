ФОТО: В Питкяранте неизвестные завалили мусором "тропу здоровья"

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В Карелии жители Питкяранты жалуются на свалку бумажных отходов, которая появилась в зеленой зоне города.
Неизвестные выбросили картонные коробки на территории отдыха местных жителей. Снимки размещены в паблике "Нетипичная Питкяранта".
Автор фотографий указывает на то, что на многих коробках написаны некие фамилии, которые якобы могут указывать на тех, кто выбросил мусор в неположенном месте.
"Увидел на выходных эту кучу возле "тропы здоровья" за танцплощадкой у речки. Я думаю, что фамилии на коробках указывают на владельцев этого "имущества". Возможно, им станет стыдно и они уберут за собой", - написал автор фото.
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