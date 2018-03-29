ФОТО: В поселке Карелии люди задыхаются от рыбной вони

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На поле у поселка Акуловка Лахденпохского района устроили свалку рыбных отходов, которая источает ужасную вонь, жалуются жители Карелии.
В паблике "Лахденпохья – Навсегда" опубликовано сообщение о том, как проезжавшие мимо поселка Акуловка люди чуть не задохнулись от вони, которая исходила от кучи мусора.
"Проезжали мимо Акуловки - чуть не задохнулись, - пишут люди, - скидывают на поле отходы. Если зимой там такая вонь, то что будет летом? Там и стаи собак, и ворон тьма....Почему не сжигается всё в специальных печах? И ещё не попало на фото вылитое вонючее кровавое пятно 4х4 - ужас картина".
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