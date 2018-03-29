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Новости. Общество
15:47, 29 Марта 2018

ФОТО: В поселке Карелии люди задыхаются от рыбной вони

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На поле у поселка Акуловка Лахденпохского района устроили свалку рыбных отходов, которая источает ужасную вонь, жалуются жители Карелии.

В паблике "Лахденпохья – Навсегда" опубликовано сообщение о том, как проезжавшие мимо поселка Акуловка люди чуть не задохнулись от вони, которая исходила от кучи мусора.

"Проезжали мимо Акуловки - чуть не задохнулись, - пишут люди, - скидывают на поле отходы. Если зимой там такая вонь, то что будет летом? Там и стаи собак, и ворон тьма....Почему не сжигается всё в специальных печах? И ещё не попало на фото вылитое вонючее кровавое пятно 4х4 - ужас картина".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старый дед щукарь
2018-03-29 17:13:04
Пусть задохнутся там, я могу напердеть ещё!
zanoza
2018-03-29 16:47:18
Где экологи??? Вот вам и год экологии :) Никому ничего не надо. Людей из Акуловки жалко,они стали заложниками алчности и жадности тех "предпринимателей" которые экономят на вывозке и утилизации отходов.У нас такое явление повсеместно. Потому и живём в вонизме и грязи.
однозначно
2018-03-29 16:35:07
Да пофиг. Исключительно ихние проблемы. Сначала после войны одни понаехали на освобожденные территории, потом другие. Живите как хотите, у вас это на генетическом уровне.
Денис
2018-03-29 16:21:43
Кругом вонь и срач....это Россия, где стадо крыс в городе ,перебегающая из одного магазина в другой,нормальное явление....
User
2018-03-29 16:57:43
Денис, это "русский дух".
кир
2018-03-29 17:09:52
User, причем тут это? Не сверби о русских, а вали в пиндостан.
Гарик
2018-03-29 15:57:24
Лабинов , не надо смотреть на финскую рыбу , какая она. В Карелии то способны разобраться , что происходит в рыбных хозяйствах и какой вред они приносят экологии. Жуть , за что деньги платят человеку ?????
Мизантроп
2018-03-29 15:52:43
Ахахахахахаха...... Мелкий/средний бизнес он такой. Дебилы, мля.
кир
2018-03-29 17:05:10
Мизантроп, согласен. Это их природные инстинкты.
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