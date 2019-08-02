ФОТО: В поселке Карелии скоро "лопнет" старый дом

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Жители поселка Золотец жалуются на аварийное состояние постройки и утверждают, что не могут дождаться расселения.
Дом на улице Золотецкая, 11 в поселке Золотец Беломорского района разрушается. У ветхой постройки уже деформирован стены.
Фотографии объекта размещены в паблике "ПБ/ Подслушано Беломорск".
Местные жители считают, что постройка несет в себе опасность.
"Вот такие дома в Золотце. Уже списаны давно, но расселение, как говорится, - "когда рак на горе свиснет". И это не единственный такой дом!!! Электрики приехали, посмотрели, поставили ограждение и уехали. А вот, что ждать, - когда рухнет?", - написано в сообществе.
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