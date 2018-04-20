ФОТО: В магазинах Петрозаводска стали продавать фоторамки для "Бессмертного полка"

Желающие принять участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая могут приобрести готовые фоторамки в супермаркетах Петрозаводска.

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как в продаже сетевого супермаркета появились в продаже готовые фоторамки для желающих принять участие в акции "Бессмертный полк".

"Одна рамка стоит 199 рублей, - сообщил петрозаводчанин, - остается только поставить туда фото родственника-участника войны".

Отметим, что в Петрозаводске рамки с фото для "Бессмертного полка" изготавливают типографии. Стоимость услуги варьируется от 300 до 500 рублей. Правда, специалисты делают рамку из пластика, на котором печатают портрет.

В 2017 году 9 мая в составе "Бессмертного полка" в Петрозаводске прошло около 17 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, количество участников увеличилось на 7 тысяч. Примечательно, что акция прошла не только в столице, но и в районах Карелии: по всей республике тысячи людей вышли на улицу, чтобы с гордостью пронести портреты своих близких.

Всего в Карелии в прошлом году в акции "Бессмертный полк" приняло участие более 38 тысяч человек.