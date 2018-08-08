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Новости. Общество
21:30, 08 Августа 2018
фото: GettyImages

ФОТО: "Почти сумасшедшая" в прошлом модель снялась топлес (18+)

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Кендал Дженнер отдыхает в бассейне в красных плавках.

Кендалл Дженнер так же, как и остальные члены семейства Кардашьян, ведет активную светскую жизнь и активно постит фото в Instagram, но о своей личной жизни 22-летняя модель не рассказывает.

Недавно Кендалл поучаствовала в смелой фотосессии LOVE Magazine, рассказывает Cosmopolitan. Некоторые из снимков сделаны в бассейне, и на них модель запечатлена топлес. Поклонники звезды восхищены тем, как естественно и свободно девушка выглядит на этих фото - кажется, будто она просто отдыхает в воде.

Абсолютное спокойствие модели кажется еще удивительнее, если знать, что Кендалл, по ее собственному признанию, недавно была на грани нервного срыва.

В начале этого года Кендалл взяла паузу в работе. Девушка не выходила на подиум в сезоне осень-зима'18/19, пропустила Парижскую неделю моды и вернулась к работе только в июне. В интервью LOVE Magazine она призналась, что в 2017 году чувствовала себя почти сумасшедшей из-за стресса. "Вы можете быть богатым, знаменитым, красивым, талантливым, совершенным, всем вместе. Но психическое здоровье от этого не зависит", - призналась она.

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