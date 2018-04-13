ФОТО: В Пудоже люди устроили помойку прямо перед школой

Активисты ОНФ Карелии обнаружили в Пудоже свалку мусора прямо у школы №2.

Во время поездки в Пудож активисты ОНФ увидели свалку мусорных отходов перед школой №2.

"Дети могут наблюдать из окон, как вороны кружат над кучами мусора".

В комментариях к фото написано "свинство рядом".