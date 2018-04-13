ФОТО: В Пудоже люди устроили помойку прямо перед школой

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Активисты ОНФ Карелии обнаружили в Пудоже свалку мусора прямо у школы №2.
Во время поездки в Пудож активисты ОНФ увидели свалку мусорных отходов перед школой №2.
"Дети могут наблюдать из окон, как вороны кружат над кучами мусора".
В комментариях к фото написано "свинство рядом".
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