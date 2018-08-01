ФОТО: В Росгвардии сообщили об обнаружении "целой серии" боеприпасов в лесах Карелии

В Карелии сотрудникам ОМОН дважды за день пришлось выезжать на сообщения об обнаружении поисковыми отрядами снарядов и боеприпасов времен войны.

Находки были сделаны в лесных массивах неподалеку от поселка Сяньдеба Олонецкого района и 42 км трассы Олонец – Питкяранта, сообщает региональный отдел Росгвардии.



фото: Росгвардия

"Места указанных находок именуют "Долиной героев", а среди жителей Карелии у них своё название – "Долина Смерти". За 105 дней боевых действий советско-финской войны 1939-1940 гг. там погибло и пропало без вести примерно 130-150 тысяч советских воинов. Финляндия потеряла там более 22 тысяч человек убитыми. 18-я Ярославская Краснознамённая стрелковая дивизия была практически полностью уничтожена в этой войне. Кроме того, эти земли во время Великой Отечественной войны, а именно, с августа 1941 по сентябрь 1944 года, были под финской оккупацией", - сказано в сообщении Росгвардии.



фото: Росгвардия

Специалисты установили, что найденные предметы – это: девять отечественных гранат РГД-33 и одна РПГ-41, две финские гранаты М-32, артиллерийский снаряд "Шрапнель" калибра 76 мм, взрыватели гранатные (один от РПГ-40, три от РГД-33), 20 винтовочных патронов калибра 7,62х54, три осколочно-фугасных снаряда калибра 76 мм и один осколочно-фугасный снаряд калибра 45 мм.

"Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН вывезли все найденные боеприпасы и снаряды подальше от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили со всеми мерами предосторожности", - заключили в ведомстве.