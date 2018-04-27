ФОТО: В Сегеже обрушившийся пролет ограждения моста заменили лентой

Жители Карелии, проживающие в Сегеже, пожаловались на опасный мост.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Сегежи прислал фото, на котором запечатлел мост на улице Гористой.

"Пролет упал, - написал сегежанин, - вместо того, чтобы отремонтировать, перетянули все лентой – и все. По мосту ездят машины, ходят пешеходы. Не дай бог, ребенок упадет".