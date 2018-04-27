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Новости. От читателей
09:23, 27 Апреля 2018

ФОТО: В Сегеже обрушившийся пролет ограждения моста заменили лентой

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Жители Карелии, проживающие в Сегеже, пожаловались на опасный мост.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Сегежи прислал фото, на котором запечатлел мост на улице Гористой.

"Пролет упал, - написал сегежанин, - вместо того, чтобы отремонтировать, перетянули все лентой – и все. По мосту ездят машины, ходят пешеходы. Не дай бог, ребенок упадет".

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Комментарии

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Бородатый
2018-04-27 09:42:32
На мой непросвещённый взгляд, если бы упал пролёт моста, то движение по нему было бы невозможно. А так, конечно, да - безобразие.
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