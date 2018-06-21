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Новости. Происшествия
12:53, 21 Июня 2018

ФОТО: В Сегеже сгорел "единственный" автобус

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В Сегеже утром в четверг сгорел городской автобус, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сообщение о пожаре поступило в 09.23. Автобус загорелся на конечной остановке в Сегеже на улице Гористая. В момент возгорания в маршрутке никого не было. На пожаре никто не пострадал.

Виновный и ущерб восстанавливаются.

Жители города бумажников в паблике "Сегежа online" пишут:

"Единственный автобус на город и тот сгорел. Жаль! Вот она безалаберность мэра";

"Единственный автобус, но езда в нем была не безопасна";

"А теперь автобусного сообщения в городе Сегежа не будет. Город остался без автобусов. Я была сегодня в администрации, ответ был - с сегодняшнего дня город остался без автобусов".

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Комментарии

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Сеня
2018-06-21 13:02:25
Цирк , один автобус это весь автобусный парк немаленького города .Что ж там за администрация такая , голодранская ?
Dredd
2018-06-21 13:02:24
Автобус при "жизни" внешне не сильно отличался от сгоревшего - ржавый, страшный, даже не покрашенный! И при цене билета в 28 рублей.

Ужас.
Гость
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