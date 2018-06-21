ФОТО: В Сегеже сгорел "единственный" автобус

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В Сегеже утром в четверг сгорел городской автобус, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Сообщение о пожаре поступило в 09.23. Автобус загорелся на конечной остановке в Сегеже на улице Гористая. В момент возгорания в маршрутке никого не было. На пожаре никто не пострадал.
Виновный и ущерб восстанавливаются.
Жители города бумажников в паблике "Сегежа online" пишут:
"Единственный автобус на город и тот сгорел. Жаль! Вот она безалаберность мэра";
"Единственный автобус, но езда в нем была не безопасна";
"А теперь автобусного сообщения в городе Сегежа не будет. Город остался без автобусов. Я была сегодня в администрации, ответ был - с сегодняшнего дня город остался без автобусов".
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