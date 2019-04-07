ФОТО: В Сегеже сгорел нежилой дом

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Жители Сегежи стали свидетелями, как в городе сгорело нежилое строение.
Шестого апреля в 19:39 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района в составе 10 человек и 2 единиц техники и сотрудники ДПК ОАО "Сегежский ЦБК" (2 чел., 1 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу Сегежа, переулок Кирова, д.2. Об этом сообщают в МЧС по Карелии.
Пожар был ликвидирован в 22:23. Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. Строение значительно повреждено.
Очевидцы сняли момент ЧП. Снимки размещены в паблике Сегежа online.
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