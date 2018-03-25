ФОТО: В Сегежском районе столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

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В Сегежском районе произошло ДТП с участием трех иномарок, два человека госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.
В воскресенье около 05.00 на 698 км трассы "Кола" произошло столкновение Nissan Primera и Toyota Corolla.
По предварительным данным, автомобили допустили сокращение бокового интервала, в результате произошло касательное столкновение.
После этого в Nissan врезался Ford Kuga с прицепом.
В результате водитель Toyota, житель Прионежского района, получил травмы и был госпитализирован. Водителю Nissan (житель Мурманской области) оказана разовая медицинская помощь.
По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.
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