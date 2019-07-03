ФОТО: В Суоярви установили памятник огнеборцам

В Карелии пожарные на свои деньги установили памятник "Огнеборцам Суоярвского района посвящается".

Как сообщается в паблике "Суоярвский вестник", 3 июля на территории пожарной части Суоярви торжественно был открыт памятник "Огнеборцам Суоярвского района посвящается", созданный по инициативе и на средства местных пожарных.