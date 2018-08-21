ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

В Петрозаводске отмечено сразу несколько случаев падения деревьев.

Так, по словам читателей "Столицы на Онего", одно дерево упало во дворе дома №6 по Карельскому проспекту.

Случай падения дерева зафиксирован также во вдоре у дома 17 по улице Ровио:

А на улице Ленинградской дерево рухнуло прямо на автомобиль:

По прогнозам синоптиков, 21 августа на территории республики ожидаются сильные дожди, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадают все районы Карелии, а также Петрозаводск и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов.