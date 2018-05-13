ФОТО: Вид Онежского озера с набережной Петрозаводска шокировал горожан

Туристический объект загажен мусором.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, сделанные вчера вечером на набережной Петрозаводска. Горожане возмущены, что визитная карточка Петрозаводска загажена мусором.

"Все озеро загажено мусором. Доски какие-то плавают. И никто этот мусор не убирает. Позорище, а не туристический объект", - пишут наши читатели.