ФОТО: Вид Онежского озера с набережной Петрозаводска шокировал горожан

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Туристический объект загажен мусором.
Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, сделанные вчера вечером на набережной Петрозаводска. Горожане возмущены, что визитная карточка Петрозаводска загажена мусором.
"Все озеро загажено мусором. Доски какие-то плавают. И никто этот мусор не убирает. Позорище, а не туристический объект", - пишут наши читатели.
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