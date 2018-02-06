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Новости. Общество
21:30, 06 Февраля 2018

ФОТО, ВИДЕО: Бузову назвали "конем на сцене"

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За неумелую эротику творчество звезды сочли пошлятиной, а ее зрителей дебилами.

Певица превосходит саму себя. В жизни она кажется намного скромнее. Ольга Бузова поет про мужчин. Одни ее обижают, другие сводят с ума, третьи ей вовсе не нужны, а четвертых она хочет "попробовать на вкус", и на это у нее есть "одна ночь". В соответствии с посылом своего "узкопрофильного" творчества Ольга Бузова и двигается на сцене, рассказывает uznayvse.ru. Обычно ее выступление сопровождают два парня-танцора. Втроем они выдают довольно простые движения с сексуальным подтекстом. Некоторым кажется, что Ольга - деревянная, и что ей необходимо прокачивать технику своих танцев. Других возмущает вообще другое - что Бузова устраивает на сцене неумелую эротику, и свое без того сомнительное творчество превращает в пошлятину.

"Там не блеванули от ее раздвинутых ног… Что за дешевка!", "Как же ты деревянная…", "Что за танцы вприсядку?! Это отстой полный, неужели люди деньги платят, чтобы на нее смотреть", "Такое чувство что парни еле сдерживают себя, чтоб не вцепиться в глотку Оле", "Опять Бузова враскоряку со своими танцорами-гопниками дрыгается", "Конь на сцене", "Ребят, куда мы катимся, если слушаем и смотрим такое?". 

Кто-то отдельно обратил внимание на публику Бузовой - зрители поголовно смотрят концерт через экраны своих смартфонов. "Все там похожи на дебилов. Вместо того чтоб танцевать, петь и отрываться, стоят и все как зомби снимают на телефоны", - но это, кстати, касается не только аудитории Бузовой. Главным "трэшем" последних Бузовских выступлений стало облизывание микрофона в конце песни о том, как она хочет узнать кого-то на вкус. В Сети это видео назвали "Теперь понятно, зачем поющей под фанеру Бузовой микрофон".

"Никогда не видел, чтоб с микрофоном так делали", "Стыд эстрады, ни голоса... ничего нет. В помойку", "Прежде чем лить грязь на Бузову, проанализируйте себя и ответьте на вопрос: я бы так смогла? Если ваш ответ "нет", или вас терзают сомнения, это значит, вам нужно работать над собой", - обсуждают в комментариях видео Ольги.

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