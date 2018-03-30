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Новости. Общество
10:22, 30 Марта 2018

ФОТО, ВИДЕО: На плацу кадетского корпуса в Петрозаводске развернули Знамя Победы

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Акцию, приуроченную к годовщине присвоения звания "Город воинской славы", зафиксировали на видео с воздуха.

Участники фонда "Эстафета поколений" совместно с сотрудниками Национального архива республики встретились с воспитанниками Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Встреча, приуроченная к годовщине присвоения карельской столице звания "Город воинской славы", началась с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово, унесшей жизни 64 человек.

На встрече кадеты посмотрели фильм "Последние рубежи обороны Петрозаводска", повествующий о защите карельской столицы в годы Великой Отечественной войны. Это третий совместный фильм Национального архива Республики Карелия и фонда "Эстафета поколений". Он основан на документальных источниках Центрального архива министерства обороны РФ, Национального архива Республики Карелия, Национального архива Финляндии, результатах поисковой работы.

После показа авторы фильма рассказали о деталях создания картины, поисковой работе и неизвестных страницах обороны Петрозаводска. Творческая группа во второй раз побывала в Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского. Первая встреча состоялась в прошлом году - тогда кадетам показали фильм "Высота 168,5".

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Комментарии

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