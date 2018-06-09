Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 09 Июня 2018

ФОТО, ВИДЕО: Порнозвезда из "Дома-2" прошла по красной дорожке без белья

По теме

Россиян начали готовить к резкому росту цен на еду
09.06.18 21:05
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
09.06.18 21:00
Определены самые экзотичные направления для российских туристов
09.06.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Длинная белая "ночнушка" была надета на голое тело.

Елена Беркова, 33-летняя участница "Дома-2", появилась в провокационном наряде на премьере картины "Слоны могут играть в футбол", рассказывает "Комсомольская правда".

Что забыла на кинофоруме звезда фильмов для взрослых - сложно сказать. Вероятно, Елена Беркова приехала на "Кинотавр" за компанию со своим мужем актером Андреем Стояновым.

33-летняя Елена Беркова сразила кинофорум своим нарядом, появившись в длинной белой ночнушке, надетой на голое тело. Мужчины не могли отвести глаз от декольте Берковой, поскольку шелковая ткань так обтянула бюст Елены, что невооруженным глазом было видно, что красотка вышла на дорожку без белья.

Сексуальный вид Елены Берковой вдохновил не только гостей "Кинотавра", но и ее супруга, который, не обращая внимание на фотокамеры, схватил жену за грудь и поцеловал. Вполне возможно, что страстная сцена имела бы продолжение, если бы не другие актрисы, стоявшие в очереди к фотоколлу на красной дорожке.

По теме

Россиян начали готовить к резкому росту цен на еду
09.06.18 21:05
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
09.06.18 21:00
Определены самые экзотичные направления для российских туристов
09.06.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»