ФОТО, ВИДЕО: Порнозвезда из "Дома-2" прошла по красной дорожке без белья

Длинная белая "ночнушка" была надета на голое тело.

Елена Беркова, 33-летняя участница "Дома-2", появилась в провокационном наряде на премьере картины "Слоны могут играть в футбол", рассказывает "Комсомольская правда".

Что забыла на кинофоруме звезда фильмов для взрослых - сложно сказать. Вероятно, Елена Беркова приехала на "Кинотавр" за компанию со своим мужем актером Андреем Стояновым.

33-летняя Елена Беркова сразила кинофорум своим нарядом, появившись в длинной белой ночнушке, надетой на голое тело. Мужчины не могли отвести глаз от декольте Берковой, поскольку шелковая ткань так обтянула бюст Елены, что невооруженным глазом было видно, что красотка вышла на дорожку без белья.

Сексуальный вид Елены Берковой вдохновил не только гостей "Кинотавра", но и ее супруга, который, не обращая внимание на фотокамеры, схватил жену за грудь и поцеловал. Вполне возможно, что страстная сцена имела бы продолжение, если бы не другие актрисы, стоявшие в очереди к фотоколлу на красной дорожке.