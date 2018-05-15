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Новости. Общество
19:40, 15 Мая 2018

ФОТО, ВИДЕО: Пугачева тусуется с трансвеститами

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Примадонна прогулялась по "Москва-Сити" в странной компании.

Известно, что квир- и ЛГБТ-люди в России очень любят Аллу Борисовну, рассказывает uznayvse.ru. Еще в 1999 году она высказала в интервью свое мнение относительно гонений на меньшинства. Тогда Алла Пугачева заявила, что "переть против своей природы - верх ханжества и глупости". С тех пор в сообществе ее не просто любят и слушают, но еще и глубоко уважают. При этом термин "гей-икона" ее возмущает. По мнению Пугачевой, лучше использовать хотя бы слово "символ".

Недавно Примадонна снялась в клипе своего старого друга и стилиста по имени Алишер. Они дружат уже много лет, Алишер охотно консультирует Аллу в вопросах стиля, поэтому она охотно согласилась сняться в его видео.

Что будет за песня, пока неизвестно. Называется она "Скажи мне, Алла" и посвящена, как нетрудно догадаться, Пугачевой. На кадрах, которые появились в инстаграм-аккаунте можно расслышать несколько слов из песни, однако оценить, насколько она хороша, трудно. В Сети появилось бесчисленное множество роликов и фотографий с бэкстейджа. На нескольких из них Алла Борисовна охотно позирует в компании мужчин, одетых в женское платье и густо накрашенных. Видимо, травести-артисты тоже принимали участие в съемках. Проходили съемки на территории "Москва-Сити".

В Сети несколько оторопели, когда увидели Пугачеву в таком окружении: за последние несколько лет все привыкли видеть в ней скорее маму двойняшек Гарри и Лизы и бабушку, чем отвязную даму в панковском образе. Многие задались вопросом — а куда, собственно, смотрит муж Примадонны Максим Галкин и как он отпустил ее на такое неоднозначное мероприятие.

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