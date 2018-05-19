ФОТО: "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске

В столице Карелии в течение двух дней будет работать арт-барахолка.

В субботу и воскресенье в Петрозаводске будет работать майский "Винтажный цех". С 19 по 20 мая площади блошиного рынка будут развернуты на территории кафе "Виноград" на ул. Чапаева.

По традиции, продавцы "Винтажного цеха" предлагают посетителям приобрести хендмейд-товары и различные винтажные изделия.

Как обещают организаторы, в этот раз особое место на площадке "Винтажного цеха" займут товары для дома, дачи и досуга, а также книги, пластинки, одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера. Будут представлены на торговых рядах и необычные вещи ручной работы от местных мастеров.