ФОТО: Власти неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в Петрозаводске

Вырубка леса вдоль Лесного проспекта на Древлянке оказалась несанкционированной.

На минувшей неделе на Древлянке, от кольца в сторону Кукковки, вдоль Лесного проспекта неизвестные вырубили деревья.

Как сегодня сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, вырубка леса вдоль Лесного проспекта является несанкционированной.

"Вырубка несанкционированная, - сказали в пресс-службе мэрии, - так как была проведена без согласования с администрацией. Даже если это санитарная рубка, организация обязана была уведомить власти города".

По словам сотрудников пресс-службы мэрии, в связи с тем, что рубка оказалась несанкционированной, власти города вынуждены были обратиться в правоохранительные органы для выяснения ситуации.

Напомним, что деревья вдоль Лесного проспекта вырубили в минувшую пятницу, 3 августа. Место рубки оставили неубранным, создав пожароопасную ситуацию.