ФОТО: Власти Петрозаводска сообщили, на каких дорогах города ведется ремонт

Мэрия карельской столицы просит водителей соблюдать осторожность во время движения по магистралям, на которых ведутся ремонтные работы.

На этой неделе завершена замена полотна на Университетской улице. В данный момент специалисты ООО "Онегодорстрой" укладывают верхний слой покрытия на Шуйском шоссе. Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" асфальтируют проспект Александра Невского и ремонтируют тротуары на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контроль за выполнением работ ведут специалисты администрации города.