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Новости. Общество
18:40, 13 Сентября 2019
фото: администрация Петрозаводска

ФОТО: Власти Петрозаводска сообщили, на каких дорогах города ведется ремонт

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Мэрия карельской столицы просит водителей соблюдать осторожность во время движения по магистралям, на которых ведутся ремонтные работы.

На этой неделе завершена замена полотна на Университетской улице. В данный момент специалисты ООО "Онегодорстрой" укладывают верхний слой покрытия на Шуйском шоссе. Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" асфальтируют проспект Александра Невского и ремонтируют тротуары на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контроль за выполнением работ ведут специалисты администрации города.

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