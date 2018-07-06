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Новости. Общество
13:57, 06 Июля 2018

ФОТО: Власти Петрозаводска в очередной раз разогнали незаконных торговцев на Древлянке

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Масштабный межведомственный рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Сотрудники администрации, МУП "Автоспецтранс", полиция и ГИБДД пресекли деятельность на Древлянке.

Сегодня, 6 июля, состоялся внеплановый рейд в месте организации незаконной торговли на Лососинском шоссе, 25.
Эта точка находится не в схеме размещения нестационарных торговых объектов, разрешения на ведение предпринимательской деятельности здесь торговцам не выдавались, продукция, представленная на самодельных прилавках, не имеет документов.

Традиционно подобные рейды проводятся рано утром, когда товар еще не выложен и продавцов на месте нет. На рабочем совещании совместно с представителями УВД было принято решение выйти на территорию в самый разгар дня, когда все нарушители на месте.

Субъектам незаконной торговли был предъявлен приказ о проведении оперативных мероприятий и кадастровая карта Петрозаводска, подтверждающая, что участок, на котором осуществляется торговля, является территорией общего пользования, вести торговую деятельность на нем без разрешения администрации запрещено.

По итогам рейда незаконно занятая городская территория была освобождена от приспособлений, используемых для торговли: ящиков, столов, досок и прочего мусора.

Кроме того, нарушители размещали свои транспортные средства на газоне. Участвовавшие в рейде сотрудники ГИБДД установят личности владельцев этих автомобилей для последующего привлечения к ответственности.

Подобные рейды будут продолжены.

"Столица на Онего" побывала сегодня на Лососинском шоссе, где ранее бойко шла незаконная торговля, и увидела, что сейчас идет уборка территории, автомобили и торговцы с ящиками отсутствуют.

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Комментарии

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pupsik
2018-07-06 14:24:50
А там на фото рядом какой-то полицейский павильон? Они там не дежурят, что ли?
Кирюха непутёвый
2018-07-06 14:23:51


"Сотрудники администрации, МУП "Автоспецтранс" - это тоже местные силовики ???
Там то провели , а на Ленина-Антикайнена спокойнеько торгуют .
Гость
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