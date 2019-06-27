ФОТО: Вместо сгоревшего моста в Шуерецком появилась пешая переправа

Местные жители в Сети сообщил, что в селе Шуерецкое выполнена временная пешая переправа.

В группе "Беломорск. Официальная группа" появилась информация о появлении пешей переправы на месте сгоревшего моста в Шуерецком.



Ирина Богданова

"Отличный подарок сделали строители жителям Шуерецкого. В преддверии 520-летия села, которое жители будут отмечать 1 июля, специалисты завершили сооружение временных мостков", – сообщается в группе.



Ирина Богданова

1 июля состоится подписание контракта с компанией "Союз" из Петрозаводска на строительство моста. Он должен быть готов к 30 сентября.

Напомним, пожар произошел 9 июня в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек.