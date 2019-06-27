ФОТО: Вместо сгоревшего моста в Шуерецком появилась пешая переправа

Новости по теме
Загрузка...
Местные жители в Сети сообщил, что в селе Шуерецкое выполнена временная пешая переправа.
В группе "Беломорск. Официальная группа" появилась информация о появлении пешей переправы на месте сгоревшего моста в Шуерецком.
"Отличный подарок сделали строители жителям Шуерецкого. В преддверии 520-летия села, которое жители будут отмечать 1 июля, специалисты завершили сооружение временных мостков", – сообщается в группе.
1 июля состоится подписание контракта с компанией "Союз" из Петрозаводска на строительство моста. Он должен быть готов к 30 сентября.
Напомним, пожар произошел 9 июня в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
Аналитика
26.06.2019 11:48
Обществоведение
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
24.06.2019 13:53
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
21.06.2019 15:02
Чтиво
26.06.2019 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии