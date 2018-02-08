ФОТО: Водители предупреждают, что по дороге на Кондопогу сильная метель

Из-за сильной метели плохая видимость на трассе "Медгора-Кондопога", сообщили водители.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автомобилисты разместили фото и сообщения о плохой видимости на дороге в сторону Кондопоги.

"Трасса Медгора-Кондопога сильная метель, видимость 30м, есть улетевшие", - написали участники паблика.

Камеры наблюдения управления трассой "Кола" подтверждают сообщения водителей.



Камера 463 км a/д Р-21