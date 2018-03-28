14:36, 28 Марта 2018
ФОТО: Водители возмущены ремонтными работами на трассе "Петрозаводск-Вознесенье"
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Дорожники проводят ямочный ремонт дороги в Прионежском районе при минусовой температуре – народ возмущен, сообщили в ОНФ Карелии.
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии обратились автомобилисты, возмущенные ремонтными работами на трассе "Петрозаводск-Вознесенье".
На 18 км дороги на Вознесенье в Прионежском районе в данный момент делают ямочный ремонт. Автомобилисты, приславшие в ОНФ фото, недоумевают, зачем делать ремонт такого качества при минус 4 градуса.
"Деньги на ветер, а не ремонт. Дорога как была разбитой, так и останется вся в ямах. Асфальт сойдет вместе со снегом, как всегда. Зачем власти тратят сейчас деньги на этот горе-ремонт?!" - возмущаются жители Прионежского района.
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