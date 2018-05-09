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Новости. Общество
12:43, 09 Мая 2018

ФОТО: Военные прошли маршем по площади Кирова в Петрозаводске

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В карельской столице состоялся Парад Победы – по площади Кирова прошли около четырехсот солдат и офицеров, военнослужащих и кадетов.

На площади Кирова состоялся парад войск Петрозаводского гарнизона и представителей силовых структур региона, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Перед началом шествия знаменная группа внесла на площадь Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы, флаг Вооруженных сил России и флаг Карелии. Право выносить флаги было предоставлено лучшим офицерам гарнизона, отличникам боевой подготовки.

Командовал парадом подполковник Константин Расторгуев. Принимал – начальник Петрозаводского гарнизона, полковник Владимир Стрелков.

"Мы не должны забыть ту страшную войну, в которой погибли 26 миллионов человек. Если в память каждого погибшего объявить минуту молчания, то молчать пришлось бы 50 лет. Забыть прошлое – это значит предать память о людях, погибших за счастье Родины", - сказал Владимир Стрелков и объявил минуту молчания.

"Дорогие ветераны и труженики тыла! Дорогие жители города воинской славы! Проходят годы, десятилетия, но не меркнет слава нашего народа, который принес миру свободу от нацизма. Это святой для нас праздник, объединяющий весь народ, потому что нет такой семьи, которая не потеряла бы своих родных и близких на страшной войне. Дорогие ветераны, этот марш – дань памяти уважения от ваших внуков и правнуков. Это символ бессмертия наших традиций. С днем Великой Победы!" – поздравил с праздником тысячи собравшихся на площади Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В параде принимали участие 11 расчетов. Первыми выступили кадеты Карельского корпуса имени Александра Невского, за ними – впервые на параде - кадеты Петрозаводского Президентского кадетского училища. Далее следовали военнослужащие 334 Краснознаменного радиотехнического полка и 159 Гвардейского Новороссийского Краснознаменного Истребительного авиационного полка, представители силовых структур и ведомств Карелии: пограничники, сотрудники МВД и УФСИН, бойцы Росгвардии, ОМОН и МЧС. Замыкал шествие военный оркестр.

Небо над городом пересекли истребители-бомбардировщики Су-24 и истребители нового поколения Су-35, которыми управляли летчики 159 Истребительного авиационного полка.

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