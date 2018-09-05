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Новости. Общество
19:40, 05 Сентября 2018

ФОТО: Волочкову осудили за откровенный наряд на школьной линейке дочери

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Анастасия Волочкова на школьную линейку дочери надела платье с высоким разрезом почти до бедра.

Как отмечает Cosmo, 42-летнюю балерину регулярно критикуют за вульгарные и неуместные наряды. Но артистке нравится демонстрировать свою сексуальность, поэтому даже на школьную линейку дочери Ариши она надела платье с высоким разрезом почти до бедра.


фото: www.instagram.com/volochkova_art

"Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время", — подписала Анастасия фото с дочкой, которое опубликовала в Instagram.


фото: www.instagram.com/volochkova_art

Строгий образ 12-летней Ариши понравился подписчикам, а вот яркое платье Волочковой они раскритиковали.

"Эх, а так хочется увидеть Анастасию в скромной одежде, в нормальной обуви", "Это ужас какой то. Надо же до такой степени не иметь вкуса и мозгов, чтобы так одеться в школу", "Ну ведь есть же деньги! Ну можно же элегантнее выглядеть!", "О боги… что ж так пошло выглядит мама?" — высказались пользователи.

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