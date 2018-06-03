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Новости. Происшествия
13:50, 03 Июня 2018

ФОТО: Все, что осталось после страшного пожара в Ильинском, – семья ветерана войны лишилась дома, вещей, документов

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Родственница опубликовала в сети фотографии с места трагедии в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии, где семья ветерана войны лишилась всего, что было.

Татьяна Жеребцова, которая ведет сбор средств для помощи погорельцам в поселке Ильинский, опубликовала фотографии с места трагедии. На снимках видно, что люди лишились практически всего, что у них было – дома, вещей, документов. В огне погибли также домашние животные – козы, куры, кролики и любимая кошка. 

"У моей семьи случилось большое горе, у родителей сегодня (02 июня 2018) случился пожар по вине соседей; сгорел дом, сараи, гараж, даже животные (куры и козы). Папа не смог спасти, осталась только баня, но с крышей беда, и беседка, где можно жить летом; но поломали окна во время пожара. Нужны средства, чтобы восстановить хотя бы на летний период, родители остались без крыши над головой и без одежды", - пишет в соцсетях Татьяна Жеребцова.

"Все сгорело, мама моя инвалид, папа не работает, сидит по уходу за слепой старенькой моей бабушкой, она сейчас со мной. Живьем сгорела вся скотина, коза, козлики, кролики, куры, не осталось ничего, .... Даже кошка мамина любимая кошка, люди добрые помогите нам!".

Погорельцам требуется одежда, обувь, продукты и, конечно, средства.

"У нас бабушка погорелец, ветеран войны и труда, малолетний узник, ей 87 лет, осталась без крова, помогите, нужны салфетки влажные, одежда на бабушку размер 44-46, сорочки, трусы, халат, кофты, мягкие носки".

Связаться с Татьяной Жеребцовой можно через ее страницу в соцсети, там же найти ее номер телефона для связи.

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Комментарии

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deep
2018-06-03 16:22:03
А теперь переходим от словоблудия: ленточки и фотки таскать раз в году, или конкретно помогать ветеранам? А потом молодежь подумает, а что надо защищать?
кир
2018-06-03 14:09:05
Мстить соседям надобно. Другой справедливости у нас не найти.
banan
2018-06-03 15:08:31
кир, глупый дикий тролль.
кир
2018-06-03 16:11:28
banan, а ты банан жёлтый. Стукать по клаве много ума не надо.
deep
2018-06-03 16:53:06
кир, но как ты стучишь по клаве: у Вас, Сэр, ума вообще НЕТ! Сожалею, скорблю.
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