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Новости. Общество
13:26, 17 Апреля 2018

ФОТО: Закрытая мусорная свалка в районе Карелии увеличивается с каждым днем

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Общественный инспектор по охране окружающей среды показала в Олонецком районе закрытую мусорную свалку, которая продолжает функционировать и увеличивается с каждым днем.

В паблике "Чтобы лучше было жить" активисты опубликовали фото с места свалки недалеко от деревни Чимилица Олонецкого района, сообщив, что были ошеломлены увиденным.

Поездку на участок закрытой несколько лет назад мусорной свалки инициировала общественный инспектор по охране окружающей среды Татьяна Антонова в рамках акции "Поможем кураторам вместе".

В правительстве Карелии назначили кураторов, которые обязаны контролировать состояние дорог и уборку в районах. Олонецкий район курирует министр национальной и региональной политики Сергей Киселев. Именно ему решили помочь общественники  и местные активисты, показав, как обстоят дела в Олонецком районе.

В ходе рейда на закрытую свалку выяснилось, что она продолжает функционировать: мусор занял огромную площадь и уже распространился по лесной территории.

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