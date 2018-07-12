ФОТО: Жена скандального хорвата оказалась секс-бомбой

"Сочненькая" "Мисс Хорватия" гостит в Москве с сыном и мужем.

Скандально прославившийся на чемпионате мира по футболу член хорватской национальной команды Домагой Вида заставил пользователей Сети обратить внимание и на свою жену – Ивану Виду, рассказывает RenTV. Обладательница титула "Мисс Хорватия" гостит с сыном Давидом в Москве. Фотографии путешествия по России регулярно появляются в Instagram Иваны.

Красавица постоянно выкладывает свои соблазнительные фото в Сеть, от которых фолловеры приходят в восторг. Интернет-пользователи не могут удержаться, чтобы не оставить в комментариях к постам Иваны пару комплиментов.

"Знатные мячики", "А жена-то сочненькая...", "Красавица и чудовище! Не понимаю, как она могла выйти замуж за такого эльфа, который еще и не следит за языком?" - пишут подписчики.

Напомним, что после победы в 1/4 финала чемпионата мира по футболу над российской сборной игроки хорватской команды Домагой Вида и Огнен Вукоевич выложили неоднозначное видео. В ролике Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".

FIFA расценила произошедшее как провокацию и сделала Виде предупреждение. Больше всех пострадал Вукоевич, входивший в состав сборной Хорватии: его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в турнире.